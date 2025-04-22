ABD İç Güvenlik Bakanı'nın çantası çalındı: İçinden nakit paralar çıktı

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ABD'de hırsızlık şoku...

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, pazar gecesi başkent Washington'ın şehir merkezindeki bir restoranda akşam yemeği yerken çantasının çalındığını açıkladı.

ÇANTASINI ÇALIP, RESTORANDAN KAÇTI

CNN International'a göre Noem'in güvenliğini sağlayan Gizli Servis, Capital Burger restoranının güvenlik kamerası görüntülerini inceledi ve tıbbi maske takan kimliği belirsiz beyaz bir erkeğin, bakanın çantasını çalıp restorandan ayrıldığını tespit etti.

3 BİN DOLAR NAKİT PARA TAŞIDIĞI ÖĞRENİLDİ

Çalınan çantanın içinde Noem'in ehliyetinin, ilaçlarının, daire anahtarlarının, pasaport, makyaj çantası, çek defteri ve yaklaşık 3 bin dolar nakit parasının olduğu belirtildi.

Noem'in çantasında neden 3 bin dolar nakit taşıdığı tartışma konusu oldu.

"ÇEKTİĞİ PARAYLA HEDİYE ALACAKTI"

Bunun üzerine İç Güvenlik Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, "Bakanın çocukları ve torunları da dahil olmak üzere tüm ailesi şehirdeydi. Çektiği parayı ailesine akşam yemeği ısmarlamak, aktiviteler yapmak ve Paskalya hediyeleri almak için kullanıyordu." ifadeleri yer aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gizli Servis'in olayla ilgili soruşturma başlattığı ve Noem'in finansal varlıklarının nerelerde kullanılacağını takip edeceği öğrenildi.

CECOT'U ZİYARET ETMİŞTİ

Noem geçtiğimiz ay, El Salvador'a yaptığı resmi ziyarette ülkesinin iade ettiği suçluların bulunduğu ve "yeryüzündeki cehennem" ismiyle anılan mega hapishaneyi incelemişti.

2022'de, hükümetin organize suçlara yönelik acımasız baskısı sırasında inşa edilen hapishane, daha önce ABD gözetiminde olan yaklaşık 300 göçmenin yakın zamanda sınır dışı edildiği ve şu anda gözaltında tutulduğu yer olarak biliniyor.