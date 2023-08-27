ABD İHA'sı Karadeniz'de Rusya'yı harekete geçirdi Rusya, Karadeniz üzerinde uçuş yapan ABD'ye ait bir İHA'nın Rus savaş uçağı tarafından uzaklaştırıldığını duyurdu.

İHA

Karadeniz'de sıcak dakikalar...

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'ye ait MQ-9A Reaper tipi bir insansız hava aracının (İHA) Karadeniz üzerinde keşif yaptığı sırada Rus sınırlarına yaklaştığını belirtti.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Karadeniz üzerinde Rus hava radar sistemleri tarafından Rusya sınırlarına yaklaşan bir insansız hava aracı tespit edildi. Bunun üzerine Rus Hava Kuvvetleri'ne ait SU-30 savaş uçağı kalkış yaptı. İHA'nın ABD'ye ait MQ-9A Reaper tipi keşif İHA'sı olduğu anlaşıldı. Rus savaş uçağının yaklaşmasıyla yabancı keşif İHA'sı Rusya Federasyonu sınırlarından U dönüşü yaptı. Rus savaş uçağı güvenli bir şekilde hava üssüne dönerken Rus sınırlarının ihlali önlendi" ifadeleri kullanıldı.

"Müdahale uluslararası kurallara uygun"

Söz konusu müdahalenin uluslararası kurallara uygun bir şekilde gerçekleştirildiğine vurgu yapılarak, "Rus savaş uçağının uçuşu güvenlik önlemlerine uygun olarak tarafsız sular üzerinde hava sahası kullanımına yönelik uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı kalınarak gerçekleştirildi" denildi.