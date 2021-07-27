ABD ile Çin ortak noktada buluşmak istiyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin'den, sorumlu küresel bir güç olarak, tüm dünyayı ilgilendiren konularda ABD ile çalışmasını istedi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Çin'in Tiencin kentinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie Feng ile yaptığı görüşmeleri değerlendirdi.

Çin'den, farklılıkları bir kenara bırakıp iklim ve koronavirüs salgını gibi küresel konularda ABD ile çalışmasını isteyen Sherman, farklılıklardan daha önde gelen konuların bulunduğuna dikkati çekti.

Wendy Sherman, bu konuların, büyük güçlerin küresel sorumluluğunda olduğuna işaret etti.

‘ABD ÜSTÜNLÜK TASLIYOR’

Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Xie, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, ilişkileri çıkmaza sokmakla suçladığı ABD'den 'oldukça yanlış zihniyetini ve tehlikeli politikasını' değiştirmesini istemişti.

Xie, Çin'in farklılıkları korurken, ortak noktada buluşmak istediğini savunmuştu.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 24 Temmuz'da bir televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD'nin üstünlük taslayan bir davranış benimsediğini ve diğer ülkeleri baskı altına almak için gücünü kullandığını söylemişti.

“EŞİT DAVRANMAYI ÖĞRETME SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Dünyada, herhangi bir ülkenin diğerlerinden üstün olamayacağını vurgulayan Wang, "Çin, herhangi bir ülkenin, diğerlerinden üstün olduğuna dair iddiasını asla kabul etmeyecektir. Eğer ABD, diğer ülkelere eşit davranmayı öğrenmediyse; Çin ve uluslararası toplumun, ABD'ye bunu nasıl yapacağını öğrenmesi konusunda yardımcı olma sorumluluğu var." ifadelerini kullanmıştı.