ABD ile Çin'den, iklim değişikliğiyle mücadelede iş birliği

İki ülke yönetimleri, iklim değişikliğiyle daha fazla mücadelede ortak adım vurgusu yaptı.

Son dönemde gergin günler yaşayan Washington ile Pekin, iklim değişikliğine karşı iş birliğine gidiyor.

ABD ile Çin'in iklim değişikliyle mücadele özel temsilcileri John Kerry ile Xie Zhenhua, Çin'in Şangay kentinde iki gün süren görüşmelerinin ardından hükümetleri adına ortak bir açıklama yaptı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİYLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Son dönemde özellikle Sincan Uygur Özerk Bölgesi ile Hong Kong'daki insan hakları ihlalleri konusunda karşı karşıya gelen iki ülke, iklim değişikliyle mücadelede iş birliği mesajı verdi.

Kerry ile Zhenhua'nın görüşmelerinin ardından yapılan ortak açıklamada, ABD ile Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede daha aktif iş birliği yapması gerektiğine vurgu yapıldı.

"HER İKİ ÜLKE BU KONUDA HASSAS OLACAK"

Açıklamada, Paris İklim Anlaşması koşullarının uygulanmasının iklim değişikliğiyle mücadelede vazgeçilmez bir husus olduğu ve her iki ülkenin de bu konuda hassas olacağı belirtildi.

22-23 Nisan'da yapılacak İklim Değişikliği Liderler Zirvesi ile kasım ayında gerçekleştirilecek İklim Değişikliği Konferansının önemine de değinilen açıklamada, her iki ülkenin de küresel karbon emisyonunun azaltılmasında kendi paylarına düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğinin altı çizildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkesini Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekmiş, ancak 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi ABD'yi yeniden anlaşmaya geri döndürmüştü.