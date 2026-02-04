ABD ile İran arasındaki görüşmelerin Umman'da yapılacağı kesinleşti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran ile ABD'nin karşılıklı hamleleri Orta Doğu'da gerilimi tırmandırdı.

Öte yandan iki ülke arasında kurulmak istenen müzakere masası konusunda önemli bir gelişme yaşandı.

Cuma günü yapılacak müzakerelerin nerede gerçekleştirileceği netlik kazandı.

GÖRÜŞME ADRESİ UMMAN'IN BAŞKENTİ MASKAT

Tasnim Haber Ajansı, İranlı kaynaklara dayandırdığı haberinde, müzakerelerin Umman’ın başkenti Maskat’ta yapılacağını duyurdu.

Görüşmelerin dolaylı formatta yürütüleceği belirtilen haberde, müzakerelerin gündeminin nükleer dosya ve İran’a yönelik yaptırımların kaldırılmasıyla sınırlı olacağı ifade edildi.

KESİNLİK KAZANDIĞI YAZILDI

İSNA Haber Ajansı da müzakerelerin Umman’ın arabuluculuğunda Maskat’ta gerçekleştirilmesinin kesinlik kazandığını bildirdi.

Haberde, İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi’nin başkanlık edeceği, Dışişleri Bakan Yardımcıları Mecid Taht Revançi ve Kazım Garibabadi’nin de heyette yer alacağı kaydedildi.

ABD ADINA WİTKOFF YER ALACAK

ABD heyetine ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un baş müzakereci olarak katılacağı belirtildi.

Haberde ayrıca, Trump’ın damadı Jared Kushner’ın da bu tur görüşmelere katılabileceği ihtimalinin gündemde olduğu ifade edildi.

İRAN, YER VE FORMAT DEĞİŞİKLİĞİ TALEP ETTİ

Basında yer alan haberlerde, İran ile ABD arasında yapılması planlanan müzakerelerin İstanbul’da gerçekleştirileceği ve Pakistan, Suudi Arabistan, Katar, Mısır, Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlarının da bu görüşmelere davet edileceği iddia edilmişti.

Öte yandan Reuters’ta yer alan haberlerde ise, İran’ın başlangıçta bu hafta İstanbul’da görüşme yapılmasını tercih ettiği, ancak daha sonra yer ve formatın değiştirilmesi yönünde talepte bulunduğu, bu nedenle görüşmelerin Umman’da yapılmasına karar verildiği ifade edilmişti.

İRAN'A AİT İHA DÜŞÜRÜLDÜ

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Umman Denizi'nde Amerikan uçak gemisine yaklaşan İran'a ait İHA'nın vurulduğu açıklanmıştı.

Yapılan açıklamada "İran'ın İHA'sını düşürmekle gereğine uygun hareket ettik.

İran ile yapılacak görüşmeler planlandığı gibi devam ediyor." denilmişti.