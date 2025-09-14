ABD ile İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakını görüşeceği iddiası

ABD'de Axios haber platformunun İsrail ve ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre İsrail'e gidecek olan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birçok Batı ülkesinin Filistin devletini tanıma kararına verilecek yanıtı görüşecek.

Batı Şeria'nın ilhakı konusunda kesin bir karar veremeyen Netanyahu, Rubio'dan ABD Başkanı Donald Trump'ın ilhakı destekleyip desteklemeyeceği konusunda bilgi almak istiyor.

BATI ŞERİA'NIN İLHAKINA KARŞI DEĞİL

İsrailli yetkililer, Rubio'nun Batı Şeria'nın ilhakına karşı olmadığını ve Trump yönetiminin buna engel olmayacağına işaret ettiğini aktardı.

Bir ABD'li yetkili ise Beyaz Saray'ın endişesinin Batı Şeria'nın ilhakı durumunda Abraham Anlaşmaları'nın çökmesi olduğunu söyledi.

Rubio, ülkesinden ayrılmadan önce gazetecilere yaptığı açıklamada da çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma kararına karşı Tel Aviv yönetiminin vereceği tepkiyi görüşeceğini söyledi.

Netanyahu ile Burak (Ağlama) Duvarı'nı ziyaret edecek olan Rubio'nun işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan beldesinde Mescid-i Aksa'ya yakın bir noktada bulunan kazı alanında bir Yahudi yerleşimci grubu tarafından düzenlenen etkinliğe katılması bekleniyor.