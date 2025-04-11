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ABD: İran'ın petrol ihracatını durdurabiliriz

ABD: İran'ın petrol ihracatını durdurabiliriz ABD; İran'ın nükleer kapasitesinden duyduğu endişe ile İran'ın petrol ihracatını durdurmak için yöntemler geliştirdiklerini ve tehlike anında bunları devreye sokabileceklerini aktardı.