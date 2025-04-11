ABD: İran'ın petrol ihracatını durdurabiliriz

REUTERS
ABD Enerji Bakanı Chris Wright, İran üzerindeki baskıyı artırabileceklerini ve İran'ın petrol ihracatını durdurabileceklerini söyledi.
Abu Dhabi ziyareti sırasında Reuters'e konuşan Wright, İran'dan yola çıkan gemileri takip edebildiklerini, nereye gittiklerini bildiklerini ve petrol ihracatını durdurabileceklerini belirtti.
Wright, İran'ın petrol ihracatını nasıl durduracaklarına dair belirli yöntemleri açıklamayacağını söylerken, İran üzerindeki baskıyı yüzde 100 artırabileceklerini ifade etti..
ABD, İRAN'IN NÜKLEER KAPASİTESİNDEN ENDİŞELİ
Wright, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın nükleer kapasitesinin güçlenmesi konusunda son derece endişeli olduğunu ve bu durumun kimsenin çıkarına olmadığını dile getirdi.
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