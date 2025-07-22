ABD, İsrail-Suriye görüşmelerine aracılık edecek

İsrail ile Suriye arasında gerilim sürerken, ABD, İsrail ve Suriye arasında yeni bir adım atıldı...

Amerikan medyasında yer verilen bilgilere göre, ABD yeni krizleri önlemek için 24 Temmuz Perşembe günü yapılacak İsrail-Suriye görüşmelerine aracılık edecek.

TOM BARRACK, GÖRÜŞMELERE BAŞKANLIK EDECEK

İddiaya göre, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın ABD aracılığında yapılması beklenen İsrail-Suriye görüşmelerine başkanlık edeceği öne sürüldü.

TARAFLAR ARASINDA GERÇEKLEŞEN İLK GÖRÜŞME

ABD’li yetkili, konuya ilişkin Axios’a konuştu.

Yetkiliye göre, bu toplantı, geçen hafta Suriye’nin Süveyda kentinde patlak veren kriz ve ardından İsrail’in Şam’a düzenlediği hava saldırılarından sonra taraflar arasında gerçekleşecek ilk görüşme olarak öne çıkıyor.

"TEMEL SORUNLAR, ABD, İSRAİL VE SURİYE HÜKÜMETİ ARASINDA KAPSAMLI ANLAŞMALAR OLMADAN ÇÖZÜLEMEZ"

Öte yandan, İsrailli üst düzey bir yetkili ise konuya ilişkin şu sözleri sarf etti: