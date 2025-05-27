ABD, İsrail'e 90 bin tondan fazla silah ve ekipman gönderdi

AA

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor.

İsrail'in en büyük destekçisi ABD'den, bugün yeni bir yardım uçağı daha gönderildi..

İsrail Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ABD'den, Gazze'de soykırıma devam eden Tel Aviv yönetimine askeri mühimmat taşıyan 800. uçağın İsrail'e ulaştığı belirtildi.

90 BİN TONDAN FAZLA SİLAH VE EKİPMAN YARDIMI

ABD'nin 7 Ekim'den bu yana İsrail'e zırhlı araç, mühimmat, cephane de dahil olmak üzere 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silah gönderdiği ifade edildi.

Gazze'de katliama ortak olmakla eleştirilen ABD'nin gönderdiği 90 bin tondan fazla askeri ekipman ve silahın, İsrail'e 800 ve 140 gemi seferiyle taşındığı kaydedildi.

İSRAİL'E SİLAH YARDIMI DEVAM EDİYOR

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda çoğu kadın ve çocuklardan oluşan 54 binden fazla Filistinli öldürülmesine rağmen başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin Tel Aviv'e silah ve askeri ekipman yardımı ve satışı devam ediyor.

ABD, İsrail'e verdiği silah desteği nedeniyle Gazze'deki katliamlara ortak olmakla suçlanıyor.