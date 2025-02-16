ABD, İsrail’e ölümcül MK-84 bombalarını gönderdi

Haber Merkezi

ABD, İsrail’e sağladığı askeri desteği artırarak sürdürmeye devam ediyor.

Eski Başkan Joe Biden yönetimi tarafından durdurulan ağır bombardıman mühimmatı sevkiyatı, Donald Trump’ın onayıyla yeniden başladı.

Yaklaşık bir ton ağırlığındaki MK-84 bombaları taşıyan ABD gemisi, dün gece Aşdod Limanı’na demir attı.

TRUMP ENGELLERİ KALDIRDI, ÖLÜMCÜL BOMBALAR TESLİM EDİLDİ

İsrail Savunma Bakanlığı, sevkiyatı, "Ordumuz için büyük önem taşıyan mühimmat teslimatı" ifadeleriyle duyurdu.

Savunma Bakanı Israel Katz, bu yardımların İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın bir göstergesi olduğunu belirtti.

BIDEN YÖNETİMİ SEVKİYATI DURDURMUŞTU

Biden yönetimi, Gazze'deki sivil kayıpların artması nedeniyle MK-84 bombalarının İsrail’e ihracını askıya almıştı.

Ancak Trump, geçen ay bu engeli kaldırarak sevkiyatın önünü açtı.

“REFAH’A GİRERLERSE SİLAH GÖNDERMEYECEĞİM”

Mayıs 2024’te Biden, CNN’e verdiği röportajda İsrail’in Refah’a kapsamlı bir kara saldırısı düzenlemesi halinde silah sevkiyatını durduracağını söylemişti.

Ancak Trump’ın devreye girmesiyle İsrail, uzun süredir beklediği ağır bombalara yeniden kavuştu.

MK-84 BOMBASI: ÖLÜM YAĞDIRAN SİLAH

Yaklaşık bir ton ağırlığında olan MK-84 bombası, yüzlerce metre çapında yıkıcı bir etkiye sahip.

Bu bombaların sivillerin yaşadığı bölgelerde kullanılması, büyük bir katliama yol açma riskini barındırıyor.

ABD’nin desteğiyle İsrail, savaş suçlarına bir yenisini eklemeye hazırlanıyor.