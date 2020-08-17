ABD: İsrail'le barış için sırada Suudi Arabistan var

ABD: İsrail'le barış için sırada Suudi Arabistan var

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı O’Brien, Tel Aviv ile normalleşme sağlayabilecek yönetimler sıralamasında Riyad'ı işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın arabuluculuğunda İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasının ardından Washington'dan, dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, BAE'den sonra diğer birçok ülkenin de İsrail ile ilişkilerini normalleştirme konusunda "gemiye bineceğini" söyledi.

O’Brien, NBC News televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile BAE Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutan yardımcısı ve aynı zamanda Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'in "cesaretini" övdü.

"BAŞKA ÜLKELER DE KATILABİLİR" AÇIKLAMASI

Trump yönetiminin, Abu Dabi ile Tel Aviv arasındaki "barış anlaşmasına" benzer mutabakatlar için diğer Orta Doğu ülkeleriyle görüşmeleri sürdürdüklerini belirten O’Brien, "İsrail ile ilişkileri normalleştirmek için başka tarafların katılması konusunda bir ivme olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Robert O’Brien, kendisinin yanı sıra Trump'ın Kıdemli Danışmanı Jared Kushner ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun da Orta Doğu'daki diğer liderlerle görüşme halinde olduğunu kaydetti.

Robert O’Brien

"SIRADAKİ ÜLKE SUUDİ ARABİSTAN OLABİLİR"

İsrail ile Arap ve İslam dünyası arasında "barışı sağlamak için yürütülen görüşmelerin" dünyanın en zor müzakereleri olduğunu belirten Beyaz Saray yetkilisi, "Ancak yakında gemiye binecek birkaç başka ülke olduğunu düşündüğümüzden eminiz. Bunu dört gözle bekliyoruz." diye konuştu.

Sunucunun, Suudi Arabistan'ın İsrail ile anlaşma sağlayabilecek bir sonraki ülke olabileceği yönündeki sorusunu yanıtlayan O’Brien, "Onların (Suudi Arabistan) sıradaki olması mümkün. Umutluyuz. Neler olacağını görmemiz gerek. Suudi Arabistan'a ek olarak birkaç ülkeyle görüşüyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien'ın sözleri, BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasına varmasının ardından geldi. İki ülke, ilişkilerin tam olarak normalleşmesini kabul etti.

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