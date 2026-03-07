Kenya'daki sel felaketinde 23 kişi hayatını kaybetti

Kenya Ulusal Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, başkentin farklı bölgelerinde etkili olan yoğun yağışların sel ve su baskınlarına neden olduğu bildirildi.

Kurumun sözcüsü Michael Muchiri Nyaga, arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, selde 23 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Nyaga, acil müdahale ekiplerinin gece boyunca yürüttüğü çalışmalar sonucunda şu ana kadar 29 kişinin kurtarıldığını ve kurtarılanlara gerekli yardımın sağlandığını ifade etti.

YOLLAR KAPANDI, EVLER SULAR ALTINDA KALDI

Şiddetli yağışlardan en çok başkentin doğu kesimindeki gecekondu mahalleleri ile Westlands bölgesinin etkilendiği aktarıldı. Sel sularının çok sayıda evi yaşanılamaz hale getirdiği, bazı yolların kapandığı ve birçok mahallenin su altında kaldığı belirtildi.

Yetkililer, ana ulaşım koridorlarının da selden etkilendiğini, otoyolların bazı bölümlerinin trafiğe kapandığını ve ulaşımın büyük ölçüde aksadığını bildirdi.

Yağışların devam etmesi nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları, su basmış yollardan uzak durmaları ve seyahat ederken tedbirli davranmaları uyarısı yapıldı.