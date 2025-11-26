ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri'nden Ukrayna’ya: Kaybediyorsunuz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya ve Ukrayna arasında gerçekleşmesi hedeflenen barış için Amerika Birleşik Devletleri çalışmalarını sürdürüyor.

Geçen hafta ABD heyetinin barışa yönelik çabalar kapsamında Ukraynalılar ile yaptığı görüşmenin detayları basına yansıdı.

ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Dan Driscoll, Ukraynalı mevkidaşlarına sahadaki askerlerin zor durumda olduklarını belirtti.

BİR AN ÖNCE ANLAŞMA YAPILMALI

Driscoll Rusya’nın saldırılarının boyutunu ve temposunu arttırdığını ve Rusların bunu süresiz olarak devam ettirecek güçleri olduğunu söyledi.

NBC’nin kaynaklarına göre Driscoll, Ukrayna için durumun gittikçe kötüleşeceği ve daha zayıf bir pozisyona düşmeden bir an önce anlaşma yapılması gerektiği fikrindeydi.

"AMERİKAN SAVUNMA ENDÜSTRİSİ YETERLİ DESTEĞİ VEREMEZ"

Amerikan heyetinin Ukrayna’ya ilettiği bir diğer kötü haber ise Amerikan savunma endüstrisinin ülkenin altyapısını, popülasyonunu ve kaynaklarını koruyacak seviyede destek veremeyeceğiydi.

Ukrayna ve Avrupa devletlerinin Rusya’ya kapitülasyon olarak değerlendirdiği ve revizyonunu istediği orijinal plandan sonra barış için uğraşlar devam ediyor.