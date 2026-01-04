Abone ol: Google News

ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaları kaldırdı

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, ABD’nin Karayipler hava sahasına yönelik kısıtlamaların sona erdiğini bildirdi.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 11:58
ABD, Karayipler hava sahasındaki kısıtlamaları kaldırdı
  • ABD, Karayipler hava sahasına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.
  • Kısıtlamalar, Venezuela saldırısının ardından getirilmişti ve gece yarısı itibarıyla sona erdi.
  • United ve Delta Havayolları yeniden uçuşlara başlayacaklarını açıkladı.

ABD, Venezuela’ya düzenlenen saldırının ardından getirdiği Karayipler hava sahasına yönelik kısıtlamaları kaldırdı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy yaptığı açıklamada, kısıtlamaların yerel saatle gece yarısında (TSİ 08.00) itibarıyla sona erdiğini belirtti.

Duffy, tarifelerin hızla güncellenmesiyle uçuşların yeniden başlayabileceğini söyledi.

"UÇUŞLARIN ÇOĞUNU GERÇEKLEŞTİRMEYİ BEKLİYORUZ"

United Havayolları tarafından yapılan açıklamada, "Bugün bölgeye yönelik planlanan uçuşların çoğunu gerçekleştirmeyi bekliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Delta Havayolları’ndan yapılan açıklamada ise kaynakları yeniden konumlandırmak için bazı ayarlamalar yaptığını, bugün Karayipler için normal uçuş programının uygulanacağını belirtti.

