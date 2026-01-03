Venezuela'da yaşanan patlamanın ardından hava sahası kapatıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Venezuela’nın başkenti Caracas’a, ABD tarafından hava saldırısı yapıldığı öne sürüldü.

Gece saatlerinden bu yana patlama sesleri hız kesmezken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da hava sahasının kullanılmaması yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

ABD HELİKOPTERLERİ UÇUYOR

Kentte arka arkaya patlamalar duyulurken, ABD’ye ait CH-47 Chinook model askeri helikopterlerin bölgede uçtuğu bildirildi.

HAVA SAHASI KAPATILDI

Fuerte Tiuna, La Carlota Havalimanı, El Volcán, La Guaira Subay Okulu, Francisco Miranda Hava Üssü, Higuerote Havalimanı ve La Guaira Limanı peş peşe vurulurken, hava sahası da tamamen kapatıldı.

VENEZUELA-ABD GERİLİMİ

Patlamaların nedeni henüz bilinmiyor ancak gözler, Washington'a çevrilmiş durumda.

Trump yönetimi, Karayipler bölgesindeki uyuşturucu kartelleriyle "savaş halinde".

2025 Eylül ayından itibaren ABD güçleri tarafından Karayipler ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığından şüphelenilen teknelere yönelik pek çok saldırı düzenlenmiş, ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu bir uyuşturucu karteli yönetmekle itham etmişti.

2026 yılbaşında Venezuela devlet televizyonunda yayınlanan röportajında Maduro, Trump'a zeytin dalı uzatmış, ABD Venezuela petrolünü istiyorsa Amerikan şirketlerinin yatırımlarına açığız mesajını vermişti.