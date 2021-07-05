ABD, Katar'daki 3 üssünü Ürdün'e taşıdı

ABD ordusu, Katar’da silah depolamak için kullanılan 3 askeri üssü kapatarak, buradaki ekipman ve askerleri Ürdün’e naklettiğini duyurdu.

ABD'nin Afganistan ve Irak'tan çekilme süreçleri devam ederken Katar'da da 3 üssünü devre dışı bıraktı.

Konuya ilişkin açıklama, Amerikan ordusunun resmi yayın organı "Stars and Stripes’ten yapıldı.

Açıklamada, ordusu'nun Katar’da silah depolamak için kullanılan 3 askeri üssü kapatarak, buradaki ekipman ve askerleri Ürdün’e naklettiği belirtildi.

TAŞINMA GEÇEN AY YAPILDI

Analistler, bu adımın ABD’nin İran ile anlaşma koşullarını iyileştirdiğini ve ordunun bölgedeki değişen önceliklerini yansıttığını düşünüyor.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun geçen ay içerisinde tankları, zırhlı araçları, helikopterleri barındıran Sayliyah-Main Askeri Kampı ve mühimmat tedarik noktası Falcon’u kapatarak Ürdün’e taşıdığını açıkladı.

Pentagon, üç üsten gelen ikmal malzemeleri ve orada konuşlanmış destek misyonunun artık Ürdün’deki Bölge Destek Grubu’nun bir parçası olduğunu da bildirdi.

İRAN İLE MÜZAKERELERE YÖNELİK

Uzmanlar, üslerin kapatılması ve misyonun Ürdün’e taşınmasının, İran destekli milislerin Körfez bölgesinde füze saldırısı riskini azaltarak İran ile olası çatışmalarda ABD’ye fayda sağlayabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre, ABD askerlerinin de konuşlu olduğu Ayn el-Esed Hava Üssü’ne geçen yıl düzenlenen ve 100’den fazla kişinin yaralanmasına neden olan saldırı gibi ABD kuvvetlerine yönelik füze saldırısı tehdidi, Tahran'ın müzakere stratejisinde önemli bir araç.

Bu nedenle, nükleer anlaşmaya dönmek için Viyana’da İranlılarla müzakere eden ABD Başkanı Joe Biden’ın yönetimi Tahran’ı bu karttan mahrum etmek istiyor.

Pentagon, ayrıca geçtiğimiz ay bir kısmı bakıma gönderilen, bir kısmı da yeni bölgelere yeniden konuşlandırılan Patriot füzesavar bataryaları ve Bölge Yüksek İrtifa Alan Savunması Sistemi’ni (THAAD) ekipleriyle birlikte Körfez’den çektiğini doğruladı.

Pentagon, bu adımın bölgedeki güvenlik tehdidi seviyesinin önemli ölçüde azalması ve bölgedeki müttefiklerinin füze ve drone saldırıları tehdidine karşı daha güçlü hale gelmesinden sonra atıldığını vurguladı.