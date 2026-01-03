ABD Kongre Üyesi Salazar: Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için şölen olacak

Gözler Latin Amerika'da...

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta arka arkaya patlama sesleri duyuldu.

Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı. Şehrin güneyinde elektriğin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

ABD'NİN GERÇEK AMACINI AÇIKLADI

Süreç bu şekilde devam ederken geçtiğimiz aylarda Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News kanalına konuk olan ABD Kongre Üyesi Maria Elvira Salazar, ABD'nin gerçek amacını canlı yayında açıkladı.

"VENEZUELA'YA GİRMEMİZ GEREKİYOR"

Sunucunun, Maduro hakkında verdiği kararı sorması üzerine açıklama yapan Salazar, "Venezuela’ya girmek üzereyiz. Girmemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"VENEZUELA PETROL ŞİRKETLERİ İÇİN ŞÖLEN OLACAK"

ABD'nin asıl hedefinin Venezuela'da bulunan petrol yatakları olduğunu söyleyen Salazar, "Venezuela, Amerikan petrol şirketleri için bir şölen olacak. 1 trilyon dolarlık ekonomik aktivite var. Amerikan şirketleri girip alabilir." diye konuştu.

"MADURO CESUR BİR ÇOCUK DEĞİL"

ABD Kongre Üyesi Salazar açıklamalarında şunları kaydetti:

Ben hükümetin değiştiğini görmeyi çok isterim. Karım Nikaragualı, oradaki diktatörlerin Venezuela petrolüne ihtiyaç duyduğunu biliyoruz. Ama aynı zamanda birçok Amerikalı Amerika’nın Venezuela’nın rejim değişikliğinde parmağı olmasını istemiyor. Bunu Venezuelalıların kendilerinin yapmasını tercih ederler. Maduro’nun maruz kaldığı baskının, onu kendi kararıyla gitmeye zorlayacağını düşünüyor musun? Bence Maduro bir Fidel Castro değil, Maduro cesur bir çocuk değil. Artık o terörist listesinde olduğunu anladığına ve hava trafiği kapatıldığına göre… İçeri dalmak üzere olduğumuzu anlıyor. Son 25 yıldır düşmanımız olduğunu anlıyor. Neden girmemiz gerektiğini anlamayan Amerikalılar için, üç sebep var. Venezuela Amerikan petrol şirketleri için bir bayram olacak. Çünkü 1 trilyon dolardan fazla ekonomik hareket yaratacak. Amerikan şirketleri oradaki petrol borularını, platformlarını... Ve Venezuela petrolü ile alakalı her sorunu çözebilir.