Venezuela'nın başkenti Caracas'ta patlama sesleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Latin Amerika'da hareketli dakikalar...

Donald Trump yönetimindeki ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik sürerken bugün kritik bir gelişme daha yaşandı.

VENEZULEA'DA PATLAMA SESLERİ

Venezuela’nın başkenti Caracas’ta ABD’nin hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre, bölgede uçak ve patlama sesleri duyuldu, elektrik kesintileri yaşandı.

DONALD TRUMP'IN TEHDİTLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce yaptığı birçok açıklamada Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu tehdit etmiş, Venezuela'ya kara harekatının başlatılacağı mesajlarını vermişti.

ABD VE VENEZUELA ARASINDAKİ GERGİNLİK

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında, Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD KARAYİPLER'DE TEKNELERİ HEDEF ALDI

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.