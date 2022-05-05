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ABD Kongresi, Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yaktı

ABD Kongresi, Türkiye'ye F-16 satışına yeşil ışık yaktı

Ukrayna'nın envanterindeki SİHA'lar, Washington'da tavır değişikliğine neden oldu. Yapılan açıklamalarda, "Türkiye ile çalışmalıyız. Türkler, güvenilir bir argüman sundu" denildi.