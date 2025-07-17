ABD medyasında İran iddiası: 3 nükleer tesisten sadece biri yok edildi

ABD merkezli NBC News, beş üst düzey Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, geçtiğimiz ay İran’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırıların etkilerine dair güncel değerlendirmeleri paylaştı.

Habere göre, saldırılarda hedef alınan üç nükleer zenginleştirme tesisinden yalnızca biri ciddi şekilde zarar gördü; bu tesisteki faaliyetler büyük ölçüde aksarken, diğer iki tesiste ise sadece sınırlı hasar oluştu. Yetkililer, İran’ın bu iki tesisteki çalışmaları birkaç ay içinde yeniden başlatabilecek durumda olduğunu belirtiyor. Değerlendirmeler, ABD Kongresi’ne, Savunma Bakanlığı’na ve bazı müttefik ülkelere de iletildi.

"TRUMP, GENİŞ ÇAPLI BİR SALDIRIYI REDDETTİ"

NBC'nin haberinde ayrıca, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın (CENTCOM) İran’a yönelik daha kapsamlı bir operasyon planı hazırladığı öne sürüldü. Bu plan, birkaç haftaya yayılacak ve üç yeni hedefi kapsayacak bir saldırı dizisini içeriyordu. Ancak bu strateji, dönemin ABD Başkanı Donald Trump tarafından reddedildi. Kararın gerekçeleri arasında, ABD'nin dış çatışmalardan uzak durma politikası ile çok sayıda kayıp yaşanma olasılığı gösterildi. Konuyla ilgili konuşan bir yetkili, “Tüm seçeneklere hazırdık ama Başkan istemedi” ifadelerini kullandı.

Yetkililer ayrıca, İran’ın Trump yönetimiyle nükleer müzakerelere yanaşmaması ya da zarar görmeyen tesislerde yeniden yapılanmaya girişmesi halinde, hem ABD hem de İsrail hükümetleri arasında bu tesislere yeni saldırılar düzenlenmesi yönünde değerlendirmelerin yapıldığını aktardı.

SALDIRILARIN HEDEFİ: FORDO, NATANZ VE ISFAHAN

Geçtiğimiz ay düzenlenen saldırılarda, İran’ın Fordow, Natanz ve İsfahan’daki nükleer zenginleştirme tesisleri hedef alınmıştı. ABD’li yetkililer, özellikle Fordo tesisine yönelik saldırının İran’ın nükleer programını en az iki yıl geriye taşıyacak nitelikte olduğu görüşünde. Bu tesis, uzun süredir İran’ın nükleer hedeflerinin kilit unsurlarından biri olarak değerlendiriliyordu.