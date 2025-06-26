ABD, Fordo nükleer tesisine yapılan saldırının görüntülerini paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından saldırı anlarına ait görüntüler içeren bir paylaşım yaparak, "Dünyada hiçbir ülke, ABD'nin silah gücü ve teknolojik kapasitesiyle boy ölçüşemez" mesajını verdi.

HEGSETH: "İDDİALAR EKSİK VE TEMELSİZ"

Pentagon’da, ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine ile birlikte düzenlediği basın toplantısında konuşan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, bazı medya organlarında yer alan “saldırı amacına ulaşmadı” yönündeki iddiaların, eksik ve temelsiz olduğunu savundu.

Hegseth, bu iddiaların dayandırıldığı “ön değerlendirme raporu”nun henüz tamamlanmadığını ve içinde geçen bazı ifadelerin çarpıtıldığını belirtti:

"Raporda yapılan değerlendirmeler bir varsayıma dayanıyor. Eğer bu varsayım yanlışsa, raporun tamamı da yanlış olur."

Hegseth ayrıca, saldırının ciddi hasar verdiğinin öngörüldüğünü ve bu bilgilerin İsrail Savunma Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) gibi kurumların açıklamalarıyla da örtüştüğünü vurguladı. Medyanın, operasyonun etkisini görmezden geldiğini ve tarihi bir anın yeterince yansıtılmadığını söyledi.

GENELKURMAY BAŞKANI: "SALDIRI, 15 YILLIK HAZIRLIĞIN SONUCU"

ABD Genelkurmay Başkanı Dan Caine, İran’daki nükleer tesislere düzenlenen saldırının etkilerini görseller ve simülasyon videolarıyla basına anlattı. Caine, operasyonun 15 yıllık bir hazırlık sürecine dayandığını, bu süre boyunca yüzlerce testin gerçekleştirildiğini belirtti.

Caine’e göre, saldırının ilk aşamasında nükleer tesislerin üzerindeki kalın beton katmanlar imha edildi, ardından ikinci aşamada havalandırma kanallarından içeri gönderilen bomba ile tesisin iç bölümleri hedef alındı:

"Patlama ve basınçla büyük bir yıkımın gerçekleşmiş olması kuvvetle muhtemel."

TRUMP'TAN MEDYAYA ELEŞTİRİ

ABD medyasında, saldırının İran’ın nükleer programını tamamen durdurmadığı ve çalışmaları sadece birkaç ay geciktirdiği yönünde yorumlar yer almıştı.

Bu haberlerin ardından konuşan ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı gerçekleştiren pilotların bu değerlendirmelerden üzüntü duyduğunu, onların onuru için Pentagon’da basın toplantısı düzenleneceğini açıkladı.