ABD-Meksika sınır güvenliğinde yeni adım

DHA

Amerika'da, ABD-Meksika sınır güvenliği gündem olmaya devam ediyor..

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakan Vekili Robert Salesses, ülkenin güney sınırına destek için gönderilecek ilave ABD askerine ilişkin kararı duyurdu.

İLAVE 1500 ASKER

Bakanlığın bölgede operasyonlar yürüten birliklere takviye olması için ABD-Meksika sınırına ilave 1500 askeri personel göndereceğini belirten Salesses, bu kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yemin etmesinden iitbaren bölgede aktif güvenlik güçlerinde yüzde 60'lık bir artışı temsil edeceğini dile getirdi.

ÇOK SAYIDA EK SINIR UYGULAMASI

Salesses, sınıra ilave havadan istihbarat, gözetleme ve destek personelinin de görevlendirilebileceğini kaydederek, çok sayıda ek sınır uygulaması geliştirilmesinin hedeflendiğini aktardı.