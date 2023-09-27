ABD-Meksika sınırında terk edilmiş 2 aylık bebek bulundu Texas eyaletine bağlı Rio Grande şehri yakınlarında, iki aylık bir bebek terk edilmiş halde bulundu. Bulunan bebek sağlık kontrolünden geçirildi.

İHA

Meksika üzerinden ABD'ye geçmek isteyen binlerce düzensiz göçmenin akın ettiği ABD-Meksika sınırında, insanlık dramı yaşandı.

ABD polisi Gloria Chavez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Texas eyaletine bağlı Rio Grande şehri yakınlarında devriye polislerinin, sınır bölgesinde terk edilmiş 2 aylık bir çocuk bulduğunu belirtti.

"Tüyler ürpertici..."

Chavez paylaşımında, “Bu, çocukların insan kaçakçıları ve suç örgütleri tarafından her gün nasıl sömürüldüğünün tüyler ürpertici bir hatırlatıcısıdır.” ifadelerini kullandı.

Bebeğin fotoğrafını paylaşan Chavez, sağlık kontrolünden geçirildiğini belirtti.

Ne olmuştu?

Öte yandan, geçtiğimiz günlerde Texas Kamu Güvenliği Departmanı görevlileri, Rio Grande'de 3 yaşında bir erkek çocuğunun cansız bedenini bulmuştu. Çocuk, ailesi ABD'ye geçebilmek için sınırdaki nehri geçmeye çalışırken akıntıya kapılmıştı.

13 Eylül'de ise Honduras'tan gelen 10 yaşındaki bir çocuğun, sınırdaki nehirde boğulduğu açıklanmıştı. Ağustos ayında da 4 ve 12 yaşlarındaki 2 Honduraslı çocuk, Rio Grande'de kaçakçılar tarafından terk edilmiş halde bulunmuştu.

Düzensiz göçmen rekoru

ABD’ye sığınmacı statüsü alabilme umuduyla Meksika üzerinden gelen düzensiz göçmenlerin sayısı, geçtiğimiz günlerde 142 bine ulaşarak rekor kırmıştı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)