Ankara'da alkollü şahıs tüfekle ateş açtı: 1 yaralı Ankara'da alkollü bir kişinin tüfekle ateş açması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA

Ankara'nın Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi'nde elinde bulunan tüfek ile havaya ateş ederek yürüyen alkollü bir şahsa müdahale etmek isteyen U.K., tüfek saçmalarının yerden sekmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şahsı gözaltına alırken suç aleti tüfeğe el koydu.

Durumu iyi

Hastaneye kaldırılan yaralı U.K.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltında bulunan şüpheli A.U.'nun adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)