ABD Meksika’ya uygulanan mevcut gümrük vergisini 90 gün uzattı

ABD Başkanı Donald Trump, birçok ülke için yüzde 50’ye varan oranlarda getirdiği yeni gümrük vergileri yürürlüğe girmesine saatler kala Meksika ile yeni bir anlaşmaya varıldığını duyurdu.

"BİRBİRİMİZİ GİDEREK DAHA FAZLA TANIMAYA VE ANLAMAYA BAŞLADIK"

Trump, Meksika ile yürürlükte olan gümrük vergilerinin 90 gün süreyle uzatıldığını duyurdu.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ile çok başarılı geçen bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini ifade eden Trump, "Birbirimizi giderek daha fazla tanımaya ve anlamaya başladık" ifadelerini kullandı.

Meksika ile yapılacak bir ticaret anlaşmanın sınırdaki sorunlar nedeniyle diğer ülkelere göre daha karmaşık olduğunu belirten Trump, "Meksika'nın yüzde 25 fentanil tarifesi, yüzde 25 otomobil tarifesi ve yüzde 50 çelik, alüminyum ve bakır tarifesi ödemeye devam edeceği anlaşmanın aynısını 90 Günlük bir süre için uzatmayı kabul ettik" dedi.

"MEKSİKA İLE GÖRÜŞEREK BİR TİCARET ANLAŞMASI İMZALAMAYI HEDEFLİYORUZ"

Meksika’nın çok sayıda tarife dışı ticaret engellini derhal kaldırmayı kabul ettiğini aktaran Trump, "Önümüzdeki 90 gün boyunca Meksika ile görüşerek bir ticaret anlaşması imzalamayı hedefliyoruz" dedi.

Trump, Meksika sınırında uyuşturucu, uyuşturucu dağıtımı ve yasadışı göç dahil olmak üzere güvenliğin tüm yönleriyle ilgili olarak iş birliğinin devam edeceğini vurguladı.