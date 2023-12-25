ABD öncülüğündeki koalisyonun Erbil'deki üssüne İHA'lı saldırı düzenlendi Erbil Uluslararası Havalimanı yakınındaki üsse, bomba yüklü İHA'yla saldırı yapıldı.

AA

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssü, saldırının hedefi oldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Erbil Uluslararası Havalimanı yakınında bulunan üsse bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini açıkladı.

IKBY Terörle Mücadele Birimi, resmi Facebook hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bomba yüklü İHA'yla saldırı

Açıklamada, havalimanı yakınlarındaki koalisyon üssüne saat 16.03'te bomba yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı bilgisine ise yer verilmedi.

Irak'ta İran yanlısı Şii milis grupların içinde yer aldığı bilinen "Irak İslami Direniş" adlı oluşum, daha önce yaptığı yazılı açıklamalarda, Irak'ın batısındaki Ayn el-Esed Havalimanı ve Erbil Havalimanı'ndaki koalisyon üssünün yanı sıra Suriye’nin kuzeyindeki Tel el-Beyder ile Suriye’nin güneyinde yer alan Et-Tenef Üssü'ne de saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)