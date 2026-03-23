İsrail ordusundan İran'a saldırıların sürdürüleceği mesajı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada İran'a yönelik saldırılara ilişkin bilgiler paylaşıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarından sonra bu konuda siyasi olduğu gerekçesiyle yorum yapmaktan kaçınan ve Tel Aviv yönetiminden aksi yönde bir talimat gelene kadar bu doğrultuda İran'a yönelik saldırılarını sürdüreceklerini açıklayan İsrail ordusu, İran'ın toplam 470 füze rampasından yaklaşık 330'unun imha edildiğini veya kullanılamaz hale geldiğini savundu.

İsrail ordusu yetkilileri, İran'ın füze rampalarının yarısından fazlasının hava saldırılarında imha edildiğini, geri kalanının ise yer altı depolarının girişinde vurularak kullanılamaz hale geldiğini ileri sürdü.

İsrail ordusunun kalan 150 füze rampayı aramaya devam ettiği, saldırıların başlangıcında İran'ın yaklaşık 90 füzeyle yaptığı misillemelerin son dönemde günde yaklaşık 10 füzeye gerilediği belirtildi.

TRUMP, İRAN'LA GÖRÜŞTÜKLERİNİ DUYURMUŞTU

Trump, İran'ın da ABD ile anlaşma yapmak istediğini belirterek İran tarafı ile bir telefon görüşmesi yapabileceklerini söylemişti.

İran'dan 'çok makul ve sağlam bulduğu bazı insanlarla' görüştüklerini belirten Trump, "(İran'la) Hiçbir şeyi garanti etmeyen bir anlaşma yapma ihtimalimiz oldukça yüksek" ifadesini kullanmıştı.

Son 2 gündür ülkesinin İran ile 'Orta Doğu'daki düşmanlıkları çözmek için çok verimli görüşmeler' yaptığını da iddia eden Trump şu ifadeleri kullanmıştı:

Savaş Bakanlığı'na İran enerji santrallerine ve enerji altyapısına yönelik her türlü askeri saldırıyı beş günlüğüne erteleme talimatı verdim.

İRAN, TRUMP'IN İDDİALARINI REDDETTİ

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ve Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise Trump’ın müzakere yapıldığına ilişkin açıklamasını reddetti.

Trump’ın açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirten Kalibaf, "ABD ile hiçbir müzakere yapılmadı ve sahte haberler, finans ve petrol piyasalarını manipüle etmek ve ABD ile İsrail'in içine saplandığı bataklıktan kurtulmak için kullanılıyor" ifadelerini kullandı.

Bekayi de ABD ile aracılar aracılığıyla mesaj alış verişi olduğunu ancak müzakere yapılmadığını belirtti.