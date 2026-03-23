İran, bir kez daha İsrail'in Dimona kentini vurdu

ABD ile İsrail'in İran'a saldırı başlatmasının ardından 24'üncü gün geride kaldı.

Saldırıların ardından her defasında misilleme yapan İran, bu gece (23 Mart) bir kere daha misillemelerini gerçekleştirdi.

İran’ın İsrail’i hedef alan misilleme saldırısı sonrası, ülkenin güneyinde bulunan ve Dimona Nükleer Tesisi çevresinde sirenler devreye girdi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği belirtilerek, hava savunma sistemlerinin bu füzeleri etkisiz hale getirmek için devreye alındığı bildirildi.

Saldırının ardından yalnızca güney bölgelerinde değil, işgal altındaki Doğu Kudüs’te de alarm sistemleri aktif hale geldi. Bölgede hava savunma sistemlerinin çalışması sırasında şiddetli patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.

İSABET ALMADIKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

İsrail basınından Kanal 12, İran’dan yaklaşık 10 saat sonra ateşlenen füzelerin büyük bölümünün engellendiğini, bazı parçaların ise açık alanlara düştüğünü öne sürdü.

Öte yandan İsrail’in acil yardım kuruluşu Kızıl Davut Yıldızı, saldırıya ilişkin kendilerine ulaşan herhangi bir isabet ya da yaralanma bilgisi bulunmadığını açıkladı. Kurum, gelişmelere göre kamuoyunun bilgilendirileceğini duyurdu.

ARAD'DA 84 KİŞİ YARALANMIŞTI

ABD-İsrail'in saldırılarına karşı İran'dan 22 Mart gecesi İsrail'in güneyine yapılan misillemede bir füze Arad kentinde bir bölgeye doğrudan isabet etmişti.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran'ın misillemesinde 84 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Hastaneye kaldırılan 84 yaralıdan 10'unun durumunun ağır, 19'unun orta, 55'inin hafif olduğunu belirten Kızıl Davut Yıldızı, 4 kişinin ise panik nedeniyle tedaviye alındığını aktarmıştı.

Arad'ın yanı sıra Dimona kentine de bir İran füzesi doğrudan isabet etmiş, onlarca kişinin yaralandığı bildirilmişti.

İran'ın İsrail'in güneyine dün gece dalgalar halinde düzenlediği misillemelerde çok sayıda bölgeye füze parçaları düşmüştü.