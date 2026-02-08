ABD ordusu, Şeddadi üssünü boşaltmaya devam ediyor.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye'de hareketli günler yaşanıyor.

Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde, ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanırken terör örgütünün anlaşmaya uymaması sonrası askeri müdahale kararı alan Şam yönetimi, büyük çaplı bir operasyon başlattı.

Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, ilk olarak terör örgütünü Halep'in 3 mahallesinden çıkarırken ardından Fırat'ın batı ve doğusunda ayrı ayrı operasyonlar yapan Suriye ordusu, terör örgütünü Rakka, Deyrizor ve Tabka başta olmak üzere birçok önemli noktadan çıkarmayı başardı.

MUTABAKATA VARILDI

Yaşanan gelişmelerin ardından 15 günlük bir ateşkese varılırken bu ateşkesten günler sonra SDG ile Şam yönetimi arasında, yeni bir mutabakat daha imzalandı.

Mutabakatın, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngördüğü belirtildi.

ABD ORDUSU ÇEKİLİYOR

Öte yandan bölgeden kaydedilen görüntülerde ABD ordusunun, Şeddadi üssünü boşaltmaya devam ettiği görüldü.

Görüntülerde, ABD ordusuna ait silah ve ekipmanların kamyonlarda taşındığı görüldü.

ASKER SAYISININ KADEMELİ OLARAK AZALTILACAĞI AÇIKLANMIŞTI

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi ve Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, daha önce verdiği demeçte ABD'nin Suriye'deki askerî varlığını azaltmaya başladıklarını ve bir üs dışında diğer tüm askerî üslerin kapatılmasını planladıklarını kaydetmişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) nisan ayında yaptığı açıklamada, Suriye'deki askerlerin sayısının gelecek aylarda yarı yarıya azaltılarak binin altına düşürüleceğini bildirmişti.

Açıklamada, ülkedeki IŞİD varlığının "kalıntılara” indirgendiğine vurgu yapılmıştı.

"ORASI SADECE KUM VE ÖLÜM"

ABD Başkanı Donald Trump, ilk döneminde yaptığı açıklamada Suriye'ye ilişkin su sözleri kullanmıştı:

Kürtleri korumak istiyoruz, yine de Kürtleri korumak istiyoruz.



Ama Suriye'de sonsuza kadar kalmak istemiyorum. Orası kum ve ölümden ibaret.

AYN EL ARAB, HASEKE VE KAMIŞLI'YA GİRİLDİ

Suriye İç Güvenlik Güçleri, anlaşma kapsamında terör örgütünün kontrolünde bulunan Ayn El-Arab, Haseke ve Kamışlı kentlerine girdi.

Kent merkezlerine giren güçler, şehirlerde kontrolü tam anlamıyla sağladı.