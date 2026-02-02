Suriye İç Güvenlik Güçleri, Haseke’de kontrolü sağladı

- Suriye İç Güvenlik Güçleri, Haseke'de terör örgütü SDG/YPG'nin kontrolünü devraldı.
- Şam yönetimi, ABD arabuluculuğuyla yapılan anlaşmaya rağmen SDG'nin taahhütlerine uymaması üzerine askeri müdahaleye başladı.
- İç Güvenlik Güçleri'nin kente girişiyle Haseke halkı sokağa dökülerek sevinç gösterileri yaptı.
Suriye'de tarihi anlar....
Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde, ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanmıştı.
Terör örgütünün anlaşmaya uymaması sonrası askeri müdahale kararı alan Şam yönetimi, büyük çaplı bir operasyon başlattı.
RAKKA VE DEYRİZOR'DA BÜYÜK ZAFER
Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, ilk olarak terör örgütünü Halep'in 3 mahallesinden çıkardı.
Ardından Fırat'ın batı ve doğusunda ayrı ayrı operasyonlar yapan Suriye ordusu, terör örgütünü Rakka, Deyrizor ve Tabka başta olmak üzere birçok önemli noktadan çıkarmayı başardı.
ÖNCE ATEŞKES, SONRA MUTABAKAT
Yaşanan gelişmelerin ardından 15 günlük bir ateşkese varılırken bu ateşkesten günler sonra SDG ile Şam yönetimi arasında, yeni bir mutabakat daha imzalandı.
Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.
HASEKE'YE GİRMEYE BAŞLADILAR
Anlaşmanın ardından Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri, terör örgütü SDG/YPG'nin kontrol altında tuttuğu Haseke’ye girmeye başladı.
Konvoyun 100 personel ve bir komutandan oluştuğu belirtilirken SDG, Şam güçlerinin Haseke'ye gireceği bugün sokağa çıkma yasağı ilan etti.
KONTROL SAĞLANDI
Suriye İç Güvenlik Güçleri'nin kentte kontrolü tamamen sağladığı duyuruldu.
Kent merkezine gelen güçler, Haseke Trafik Merkezi binasının önünde poz verdi.
SURİYE BAYRAĞI ASILDI
Şam İç Güvenlik Güçleri, binaya Suriye bayrağı asmaya çalıştı.
Güvenlik güçlerinin kent merkezine yayılarak konuşlanması bekleniyor.
KUTLAMALAR BAŞLADI
Konvoyun bölgeye ulaşmasıyla, Suriye halkı sevinç gösterilerinde bulundu.
Vatandaşlar, PKK/SDG terör örgütünün ilan ettiği sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara akın etti.
DÜN AYN EL-ARAB'A GİRİLMİŞTİ
Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki 'Kobani' olarak da bilinen Ayn el-Arab bölgesinde de hareketlilik sürüyor.
Suriye Halep İç Güvenlik Güçleri, anlaşmanın uygulanması amacıyla dün Ayn El-Arab şehrine gelmişti.