Suriye İç Güvenlik Güçleri, Haseke’de kontrolü sağladı

Suriye'de tarihi anlar....

Suriye'de, Şam yönetimi ve terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SGD ile 10 Mart tarihinde, ABD arabuluculuğunda anlaşma imzalanmıştı.

Terör örgütünün anlaşmaya uymaması sonrası askeri müdahale kararı alan Şam yönetimi, büyük çaplı bir operasyon başlattı.

RAKKA VE DEYRİZOR'DA BÜYÜK ZAFER

Örgütün Halep’teki sivil yerleşim alanlarına topçu atışları düzenlemesi sonrası Suriye ordusu, ilk olarak terör örgütünü Halep'in 3 mahallesinden çıkardı.

Ardından Fırat'ın batı ve doğusunda ayrı ayrı operasyonlar yapan Suriye ordusu, terör örgütünü Rakka, Deyrizor ve Tabka başta olmak üzere birçok önemli noktadan çıkarmayı başardı.

ÖNCE ATEŞKES, SONRA MUTABAKAT

Yaşanan gelişmelerin ardından 15 günlük bir ateşkese varılırken bu ateşkesten günler sonra SDG ile Şam yönetimi arasında, yeni bir mutabakat daha imzalandı.

Suriye devlet televizyonu, Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında, ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığını duyurdu.

HASEKE'YE GİRMEYE BAŞLADILAR

Anlaşmanın ardından Suriye İçişleri Bakanlığı güçleri, terör örgütü SDG/YPG'nin kontrol altında tuttuğu Haseke’ye girmeye başladı.

Konvoyun 100 personel ve bir komutandan oluştuğu belirtilirken SDG, Şam güçlerinin Haseke'ye gireceği bugün sokağa çıkma yasağı ilan etti.

KONTROL SAĞLANDI

Suriye İç Güvenlik Güçleri'nin kentte kontrolü tamamen sağladığı duyuruldu.

Kent merkezine gelen güçler, Haseke Trafik Merkezi binasının önünde poz verdi.

SURİYE BAYRAĞI ASILDI

Şam İç Güvenlik Güçleri, binaya Suriye bayrağı asmaya çalıştı.

Güvenlik güçlerinin kent merkezine yayılarak konuşlanması bekleniyor.

KUTLAMALAR BAŞLADI

Konvoyun bölgeye ulaşmasıyla, Suriye halkı sevinç gösterilerinde bulundu.

Vatandaşlar, PKK/SDG terör örgütünün ilan ettiği sokağa çıkma yasağına rağmen sokaklara akın etti.

DÜN AYN EL-ARAB'A GİRİLMİŞTİ

Bu kapsamda Suriye'nin kuzeyindeki 'Kobani' olarak da bilinen Ayn el-Arab bölgesinde de hareketlilik sürüyor.

Suriye Halep İç Güvenlik Güçleri, anlaşmanın uygulanması amacıyla dün Ayn El-Arab şehrine gelmişti.