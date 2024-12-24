ABD ordusu Suriye'ye hava saldırısı düzenlendi

İHA

ABD ordusu,, Suriye topraklarına yeni bir hava saldırısı düzenledi.

Dayr az Zawr bölgesinde bulunan bir DEAŞ hedefine yönelik hassas hava saldırısı gerçekleştirildiğini açıklayan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), operasyona ilişkin detay verdi.

2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

CENTCOM’dan yapılan açıklamada, daha önce Suriye rejimi ve Rusya tarafından kontrol edilen bir bölgede gerçekleşen saldırıda 2 DEAŞ’lı teröristin öldürüldüğü, 1’inin ise yaralandığı belirtildi.

"ASKERİ SALDIRILARI AZALTMA TAAHHÜDÜNÜN BİR PARÇASI"

Silah dolu bir kamyonun da saldırıda imha edildiği kaydedilen açıklamada, “Bu hava saldırısı, bölgedeki ortaklarıyla birlikte CENTCOM'un teröristlerin ABD, müttefikleri ve ortaklarına yönelik sivil ve askeri saldırı planlama, organize etme ve gerçekleştirme kabiliyetlerini azaltma ve engelleme taahhüdünün bir parçasıdır” ifadelerine yer verildi.