ABD ordusunda dikkat çeken karar: Güney komutanı emekli oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’nin Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen botlara yönelik tartışmalı askerî operasyonları sürerken ABD ordusunda, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Güney Komutanlığı’nın (SOUTHCOM) başındaki Oramiral Alvin Holsey’in yıl sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

HEGSETH: "OPERASYONEL MÜKEMMELLİK MİRASI BIRAKTI

Bakan Hegseth, 37 yılı aşkın süredir ABD’ye hizmet eden Holsey’in son olarak SOUTHCOM Komutanı olarak görev yaptığını hatırlatarak, “Görev süresi, operasyonel mükemmellik ve stratejik vizyon mirasını yansıtmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Emeklilik kararının nedenine ilişkin detay vermeyen Hegseth, Holsey’e hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

HOLSEY: "ÜLKEMİZE HİZMET ETMEK BENİM İÇİN ONURDU"

Oramiral Alvin Holsey, SOUTHCOM aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada emeklilik kararını doğruladı:

“37 yılı aşkın bir süredir ülkemize ve Amerikan halkına hizmet etmek, Anayasayı savunmak benim için bir onurdu.”

Holsey, 12 Aralık 2025 itibarıyla ABD Donanması’ndan ayrılacağını belirterek,“SOUTHCOM personeli ülkemizin savunmasına kalıcı katkılar sağlamıştır ve bunu sürdürmeye devam edecektir.” dedi. Holsey, kararının nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapmadı.

ABD BASINI: "VENEZUELA OPERASYONLARI GERİLİME NEDEN OLDU"

ABD basınında yer alan haberlerde, Venezuela açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen botlara yönelik gerçekleştirilen operasyonların, SOUTHCOM’un sorumluluk alanında yürütüldüğüne dikkat çekildi.

Haberlere göre, bu operasyonlar nedeniyle Holsey ile Savunma Bakanlığı arasında görüş ayrılığı yaşanmış olabileceği öne sürüldü.

Holsey, 7 Kasım 2024’te Oramiral rütbesine terfi etmiş ve aynı gün SOUTHCOM Komutanlığına atanmıştı.