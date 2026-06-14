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Filenin Efeleri, İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde İtalya'ya 3-0 yenildi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Filenin Efeleri, İtalya'ya mağlup oldu
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Türkiye, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.

İtalya, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Milletler Ligi'nin ilk etabında Kanada'da mücadele eden Filenin Efeleri, etabın son karşılaşmasını Kanada ile oynayacak.

TÜRKİYE: 0 - İTALYA: 3

Hakemler: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)

Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)

İtalya: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)

Setler: 27-29, 14-25, 20-25

Süre: 86 dakika

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi