Filenin Efeleri, İtalya'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde İtalya'ya 3-0 yenildi.
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Türkiye, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ndeki üçüncü maçında İtalya ile karşılaştı.
İtalya, mücadeleyi 3-0 kazandı.
Milletler Ligi'nin ilk etabında Kanada'da mücadele eden Filenin Efeleri, etabın son karşılaşmasını Kanada ile oynayacak.
TÜRKİYE: 0 - İTALYA: 3
Hakemler: Walter Hugo Mechan Vera (Peru), Samara Sevor (Kanada)
Türkiye: Ahmet, Murat, Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Matic, Kaan, Muhammed)
İtalya: Gargiulo, Porro, Sani, Sanguinetti, Bovolenta, Bottolo, Laurenzano (L) (Rychlicki, Porro, Mati, Pace)
Setler: 27-29, 14-25, 20-25
Süre: 86 dakika
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi