Donald Trump: İran'la konuşmak istiyoruz ama konuşacak kimse yok

Orta Doğu'yu ateşe çeviren savaşta 3 hafta geride kaldı.

Saldırılar devam ederken taraflar aynı zamanda karşılıklı açıklamalarını sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ABD Deniz Kuvvetleri Akademisi'nin Amerikan futbolu takımına Başkomutanlık Kupası'nın takdim edildiği programda konuştu.

Her yıl Kara Kuvvetleri, Deniz Kuvvetleri ve Hava Kuvvetleri akademileri arasındaki üniversite futbol karşılaşmalarını kazanan takıma verilen ödül töreninde Trump, konuşmasına İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarla başladı.

"DONANMALARI ARTIK YOK"

Trump, "İran'da son derece iyi gidiyoruz. Onlarla bizim aramızdaki fark, iki hafta önce bir donanmaları vardı, artık yok.

Hepsi denizin dibinde. İki gün içinde 58 gemi imha edildi" dedi.

"KONUŞACAĞIMIZ KİMSE KALMADI"

İran'ın olan bitenden haberdar olamayacak bir durumda olduğunu, hava kuvvetlerinin, hava savunma sistemlerinin ve radarlarının imha edildiğini savunan Trump, "Tüm liderleri öldü. Artık liderleri yok. Artık İran'da kimse lider olmak istemiyor.

Onlarla konuşmak istiyoruz ama konuşacak kimse yok. Bu yüzden zorlanıyoruz. Konuşabileceğimiz hiç kimse yok" dedi.

"GERÇEKTEN ÇOK İYİ GİDİYORUZ"

Trump, "Gerçekten çok iyi gidiyoruz. Nükleer silah sahibi olmalarına izin vermeyeceğiz. Çünkü buna sahip olsalardı kullanırlardı.

Buna izin verilmeyecek. Bu aslında çok daha önce, önceki başkanlar tarafından yapılmalıydı" şeklinde konuştu.

"BİR MÜCADELEDEN BAHSEDİLEMEZ"

ABD ordusunun kabiliyetlerini son birkaç hafta içinde İran'da ortaya koyduğunu savunan Trump, "Çok abartmak istemiyorum ama burada bir mücadele söz konusu değil. Bir mücadeleden bahsedilemez.

İran önemli miktarda ve iyi teçhizata sahip. Ellerinde Rus ve Çin yapımı teçhizattan bolca var ama bunlar bize karşı işe yaramadı" dedi.