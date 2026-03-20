Almanya Irak’ta görev yapan askerlerini tahliye etti

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, NATO'nun Irak'taki misyonunun konuşlanmasında değişiklik kararı verdiğine işaret edilerek, bu bağlamda Alman askerlerinin ülkelerine döndüğü ifade edildi.

"GERİ DÖNÜŞ, ORDUMUZUN ÖNEMLİ KATKISIYLA VE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Savunma Bakanı Boris Pistorius, Alman askerlerinin ülkeye dönmesinden dolayı rahatladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Geri dönüş, ordumuzun önemli katkısıyla ve başarıyla gerçekleştirildi. Çok riskli koşullar altında A400M askeri nakliye uçaklarıyla Bağdat’tan personel ve malzeme tahliye ettik. Bunların arasında elbette diğer ortak ülkelerin personeli ve malzemeleri de vardı."