ABD, Pasifik'te uyuşturucu teknesini vurdu: 2 ölü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD ordusu, Karayip Denizi ve Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

Yetkililerin yaptığı açıklamada, Doğu Pasifik'te uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı belirlenen bir tekneye düzenlenen saldırıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

SOUTHCOM'DAN OLAYA İLİŞKİN AÇIKLAMA

ABD Güney Komutanlığı’ndan (SOUTHCOM) olaya ilişkin bir açıklama yapıldı.

Güney Mızrağı Operasyonu’nu yürüten ortak görev gücünün SOUTHCOM Komutanı General Francis L. Donovan'ın talimatıyla "terör örgütü" olarak belirlendi.

Organizasyonlar tarafından kullanılan bir tekneye saldırı düzenlediği bildirildi.

2 NARKO TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Elde edilen istihbaratın vurulan teknenin Doğu Pasifik'teki bir kaçakçılık rotasında uyuşturucu taşıdığını doğruladığı aktarılan açıklamada, "Saldırı sonucunda 2 narko-terörist öldürülmüş, 1 narko-terörist ise saldırıdan sağ kurtulmuştur.

SOUTHCOM, hayatta kalan kişinin bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışması başlatılması için derhal ABD Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne bilgi vermiştir." denildi.