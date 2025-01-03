ABD polisi, 2024 yılında sadece 13 gün sivil öldürmedi

Büşra Yıldız

ABD'de polis şiddeti, son yıllarda toplumsal huzursuzluğun en önemli kaynaklarından biri haline geldi.

Emniyet güçlerinin aşırı güç kullanımı sonucu meydana gelen ölümler ve yaralanmalar, özellikle azınlık gruplarını hedef alarak derin yaralar açıyor.

ABD genelinde polisin sebep olduğu ölümlü şiddet olaylarını araştıran Mapping Police Violence grubu, 2024 yılına ilişkin bir rapor hazırladı.

Yayınlanan rapor, durumun vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.

ABD POLİSİ SADECE 13 GÜN SİVİL ÖLDÜRMEDİ

Mapping Police Violence verilerine göre, ABD polisi 2024 yılı boyunca sadece 13 gün kimseyi öldürmedi.

Diğer tüm günlerde en az bir sivilin polis şiddeti sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Yıl boyunca toplamda 1.324 sivil, polis müdahalesi nedeniyle hayatını kaybetti.

HER 7 SAATTE BİR POLİS ŞİDDETİ YAŞANIYOR

Bu çarpıcı rakamlar, 2024 yılında ABD'de ortalama her 7 saatte bir sivilin polis şiddetine maruz kaldığını ortaya koyuyor.

Verilere göre, ölenlerin çoğunluğunun masum siviller olduğu bildiriliyor.

1250'den fazla masum insanın polis müdahalesiyle öldürülmesi, emniyet güçlerine duyulan güvenin ciddi oranda zedelenmesine yol açtı.

SİYAHİLER DAHA ÇOK ÖLDÜRÜLÜYOR

Polis şiddeti vakalarının etnik gruplara göre dağılımı da raporda yer aldı.

Siyahi insanların polis tarafından öldürülme olasılığının, beyazlara göre 2,8 kat daha fazla olduğu ortaya kondu.

Her bir milyon kişi başına düşen polis şiddeti oranında, Siyahiler 87 kişi ile önde gelirken bu oran beyazlar için 31'de kalıyor. En yüksek oran ise her bir milyon kişi başına 120 kişi ile Yerli Hawai ve Pasifik Adalılarında.