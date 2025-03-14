ABD Posta Servisi, 10 bin çalışanını işten çıkaracak

AA

ABD'de Donald Trump döneminde başlayan toplu işten çıkarma furyası tüm hızıyla sürüyor.

Ekonomiyi düzeltmek amaçlı kurulan ve milyarder Elon Musk yönetimine verilen Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), federal çalışanlar ve eğitim bakanlığının ardından postacılık sektörüne de el attı.

ABD Posta Servisi'nin (USPS) Başkanı Louis DeJoy, posta hizmetlerinde verimliliği arttırmak için DOGE ile ortak çalışacağını duyurdu.

30 GÜN İÇİNDE 10 BİN ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILACAK

USPS'nin emeklilik fonlarından işçi tazminatlarına çok sayıda giderlerinin kötü yönetildiğini ifade eden DeJoy, DOGE ekibinin bu sorunlar karşısında kurumun "verimliliğini arttırmak için" yardım edeceğini kaydetti.

Bu kapsamda DeJoy, gönüllü erken emeklilik programı aracılığıyla 30 gün içinde 10 bin çalışanı işten çıkarmayı planlıyor.

640 BİN ÇALIŞANI VAR

USPS bünyesinde kentlerden kırsal bölgelere kadar teslimat yapmakla görevli yaklaşık 640 bin kişi istihdam ediliyor.

ABD'DE TOPLU İŞTEN ÇIKARMA FURYASI

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra DOGE üzerinden, federal kurumlarda çalışan binlerce kişinin işine son vermişti.

Özellikle yeni işe başlayanları kapsayan toplu işten çıkarmalar sonucunda ülke genelinde birçok sendika ve kuruluş, Trump hükümetine dava açmıştı.