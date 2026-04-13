İranlı Yahudi vekil: Sinagogumuz vuruldu

İran’da Yahudi topluluğunu temsil eden Milletvekili Hümayun Samehyah Necefabadi, Tahran’daki bir sinagoga yönelik saldırı iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Necefabadi, olayın ibadethanelerde güvenlik algısını hedef aldığını savundu.

"SİNAGOGUMUZ HEDEF ALINDI"

Tahran Yahudileri Derneği Başkanı da olan Necefabadi, Rafi Nia Sinagogu’na yönelik saldırının İran’daki dini yapıları hedef aldığı yönünde değerlendirmelerde bulundu. İran’da antisemitizm bulunmadığını belirten Necefabadi, bu tür saldırıların toplumda güvensizlik oluşturmayı amaçladığını ileri sürdü.

ABD VE İSRAİL'E SUÇLAMALAR

Milletvekili Necefabadi, saldırıdan ABD ve İsrail’i sorumlu tutarak, “Ülke düşmanlarıyla birlikte hareket edilerek sinagoglarımız hedef alındı” ifadelerini kullandı. Söz konusu girişimlerin toplumsal huzuru bozma amacı taşıdığını iddia etti.

İSRAİL'DEKİ YAHUDİLERE "DİKKAT" ÇAĞRISI

Açıklamasında İsrail’de yaşayan Yahudilere de seslenen Necefabadi, hükümet politikalarının daha büyük sorunlara yol açabileceğini belirterek, “daha dikkatli olunmalı” mesajı verdi.

"AŞIRI POLİTİKALAR RİSK OLUŞTURUYOR"

Necefabadi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun politikalarını eleştirerek, bu yaklaşımın hem İsrail toplumu hem de bölgesel istikrar açısından risk oluşturabileceğini savundu.

Açıklamada ayrıca İran ile ABD arasında yürütülen müzakere sürecine de değinildi. Necefabadi, İsrail’in bu süreci sabote etmeye çalıştığını öne sürerek, İran’ın diplomatik süreçlere daha güçlü bir konumda girmesi gerektiğini ifade etti.

İran medyasında yer alan bilgilere göre, Tahran’daki bir sinagogun saldırılarda zarar gördüğü iddia edilmiş, olay bölgesel gerilimi yeniden gündeme taşımıştı. Söz konusu iddialara ilişkin resmi doğrulama süreçlerinin ise devam ettiği belirtiliyor.