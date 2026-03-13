ABD Savunma Bakanı: İran’ın yeni dini lideri 'yaralı ve muhtemelen sakat'

İsrail'in ABD destekli saldırılarında İran'ın dini lideri Ali Hamaney'in öldürülmesinin ardından, yerine geçen oğlu Mücteba Hamaney de saldırıyar uğradı.

Mücteba Hamaney'in hafif yaralı ve hayatta olduğu belirtilirken, kendisi de yazılı bir açıklama yapmıştı.

ABD tarafından da dikkat çeken açıklamalar geliyor.

HEGSETH: "NE SES VAR NE DE VİDEO"

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, “Yeni sözde, pek de yüce olmayan liderin yaralı ve muhtemelen sakat olduğunu biliyoruz. Dün bir açıklama yaptı. Aslında zayıf bir açıklamaydı; ne ses vardı ne video. Sadece yazılı bir açıklamaydı” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump ise yayınlanacak bir röportajda, Hamaney’in “zarar gördüğünü, ama muhtemelen bir şekilde hayatta olduğunu” düşündüğünü ifade etti.

Pazar günü bir dinî kurul tarafından seçilen Hamaney, bugüne kadar kamuoyunun önüne çıkmadı ve ilk açıklaması Perşembe günü bir TV sunucusu tarafından okundu. Hegseth, “İran’da bolca kamera ve ses kayıt cihazı var. Peki neden yazılı açıklama? Sanırım nedenini biliyorsunuz. Babası ölü. Korkuyor, yaralı, kaçıyor ve meşruiyeti yok,” yorumunu yaptı.

"İRAN LİDERLİĞİ KAÇIYOR VE ÇARESİZ"

Hegseth, İran yönetiminin durumunu “hiç de iyi değil, çaresiz ve saklanıyor” sözleriyle özetledi. “Yer altına girdiler. Bu farelerin yaptığı bir şey,” ifadelerini kullandı.

Savunma Bakanı, devam eden operasyonla ilgili olarak tüm İran savunma şirketlerinin “yakında, çok yakında” yok edileceğini söyledi ve “Bugün, Amerika’nın İran semaları üzerinde gerçekleştirdiği en yüksek hacimli saldırı olacak” dedi.

"OPERASYONUN TEMPOSUNU ABD BELİRLEYECEK"

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine de Hegseth’in açıklamalarını destekleyerek, Cuma gününün “en yoğun günlerimizden biri” olacağını belirtti.

Hegseth, operasyonun hâlâ “karmaşık, tehlikeli ve zor” olduğunu vurguladı ve ABD Başkanı Trump’ın “kontrol kartını elinde tuttuğunu, çatışmanın hızını, temposunu ve zamanlamasını belirleyeceğini” ekledi.