İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney: Babam Kur'an okurken öldürüldü

ABD ile İsrail'den ortak saldırı...

İran'a yönelik 28 Şubat'ta gerçekleştirilen hava saldırılarında İran'ın dini lideri Ayettullah Ali Hamaney'in yanı sıra, birçok üst düzey isim hedef alınarak öldürüldü.

Bu saldırılara karşı intikam yeminleri eden İran, İsrail'e ve ABD'nin bölgedeki askeri üslerine yönelik misilleme saldırılarda bulundu.

Orta Doğu'da savaş çanları çalarken gözler, İran'da seçilecek olan yeni dini liderin kim olacağına yönelik ihtimallere çevrilmişti.

MÜCTEBA HAMANEY YENİ LİDER SEÇİLDİ

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, 9 Mart'ta Ali Hamaney’in oğlu “Mücteba Hamaney’i yeni lider olarak seçtiklerini” belirtti.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Yeni dini lider olarak seçildikten sonra ne mesaj vereceği merak konusu olan Mücteba Hüseyni Hamaney, bugün ilk kez bir yazılı açıklamada bulundu.

Açıklamasında, İran'a yönelik gerçekleştirilen son saldırılara ilişkin mesajlar veren Hamaney, babası Ayetullah Ali Hamaney'in ölümüne ilişkin de konuştu.

"BABAM ŞEHİT OLDUĞUNDA SAĞLAM ELİNİ YUMRUK YAPMIŞTI"

Babasının naaşını görme imkanı yakaladığını belirten Hamaney, şunları kaydetti:

Şehadetinden sonra naaşını ziyaret etme şerefine nail oldum; gördüğüm tek şey bir metanet dağıydı ve duyduğuma göre, şehit olduğunda sağlam elini yumruk yapmıştı. Onun şahsiyeti hakkında ehil olanlar uzun süre konuşmalıdır. Ben bu kısa özetle yetiniyor, ayrıntıları başka zamanlara bırakıyorum. İşte bu yüzden liderlik kürsüsüne oturmak zordur; bu boşluk ancak Cenab-ı Hakk’ın yardımı ve siz halkın desteğiyle dolabilir.

"İNTİKAMDAN ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Saldırılarda hayatını kaybedenlere ilişkin de mesajlar veren Hamaney, şöyle devam etti:

Şehit yakınları ve yaralılarla derin bir acıyı paylaşıyorum. Ben de bu tecrübeyi bizzat yaşıyorum; sadece babamı değil; aziz ve vefalı eşimi, fedakar kız kardeşimi, onun küçük yavrusunu ve eniştemi de şehitler kervanına uğurladım. Ancak bizi ayakta tutan şey Allah’ın sabredenlere vaat ettiği mükafattır. Şunu herkes bilsin: Şehitlerimizin kanının intikamından asla vazgeçmeyeceğiz.

"BABAM ŞEHADETE KUR'AN OKURKEN ULAŞTI"

Ey Şehit Liderim! Gidişinle kalplerde ağır bir yara açtın. Hep arzuladığın şehadete, 10 Ramazan sabahı Kur’an okurken kavuştun. Mazlumiyetini vakarla taşıdın. Senin mukaddes hedeflerine ulaşmak için tüm varlığımızla çalışacağımıza söz veriyoruz