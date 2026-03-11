İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'e yönelik saldırı iddiaları doğrulandı

İsrail-ABD saldırılarının sürdüğü İran'da üst düzey yetkililer öldürüldü.

28 Şubat'ta hava saldırısında öldürülen Ali Hamaney'in yerine kimin geleceği de merak ediliyordu.

İran uzun bir süre bu konuda sessiz kalırken, öne çıkan isimlerden birisi de oğlu Mücteba Hamaney oldu.

İRAN İSMİ DUYURDU

İran Uzmanlar Meclisi Gilan Vilayeti Üyesi Seyyid Ali Hüseyni Eşkevari, İsrail- ABD'nin 28 Şubat’taki saldırısında ölen Ali Hamaney’in oğlu 'Mücteba Hamaney'i yeni lider olarak seçtiklerini' belirtti.

YENİ LİDERE SALDIRI İDDİASI

Batı medyasında, yeni dini liderin ölmüş olduğuna yönelik haberler servis edilmeye başladı.

Mücteba Hamaney'in ölmüş olabileceği yönündeki haberleri yalanlayan İran, saldırıyı ise doğruladı.

"HAFİF YARALI"

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney, ABD-İsrail saldırılarında hafif yaralandı. İranlı yetkililer, sağlık durumunun iyi olduğunu ve görevine devam ettiğini bildirdi.

Mücteba Hamaney'in Uzmanlar Meclisi tarafından seçilmesinin ardından günler geçse de yeni liderin herhangi bir kamuoyu açıklaması yapmaması, görüntü vermemesi; sağlığıyla ilgili spekülasyonları da beraberinde getirmişti.

TRUMP, MÜCTEBA HAMANEY İSMİNİN KABUL EDİLEMEZ OLDUĞUNU SÖYLEMİŞTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Mücteba Hamaney’in lider olma ihtimaline karşı açıklamalarda bulunmuştu.

Trump, “İran’da en olası halef Mücteba Hamaney ama bu kabul edilemez. Hamaney’in politikalarını devam ettirecek ve ABD’yi beş yıl sonra yeniden savaşa zorlayacak bir İran lideri istemiyorum.” ifadelerini kullanmıştı.