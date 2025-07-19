ABD Savunma Bakanlığı: İsrail'in yanındayız

İsrail ile ABD arasındaki iş birliği devam ediyor.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ile Pentagon’da bir araya geldi.

İki bakan, toplantı öncesi açıklamalarda bulundu.

"İSRAİL ÖRNEK BİR MÜTTEFİK"

Hegseth, Katz’a "Bölgeyi ve dünyayı dönüştüren, İsrail’in örnek bir müttefik olduğunu kanıtlayan, tehditleri kavrayan, ülkenizdeki olaylara müdahale edebilecek kapasiteye sahip olan ve ortak güvenlik tehditlerimizi de fark eden yaklaşımınızı takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

İRAN İDDİASINI YİNELEDİ

Hegseth, ABD’nin 22 Haziran’da İran’a düzenlediği saldırılarda 3 nükleer tesisin imha edildiğini öne sürdü.

Saldırıların yıkıcı etkisinin raporlarla daha net anlaşıldığını belirten Hegseth, "Bu, sadece nükleer tesislere değil, aynı zamanda dünyaya bir mesajdı." dedi.

"İSRAİL'İN YANINDAYIZ"

İsrail ve ABD’nin eylemlerinin bölgeyi yeniden şekillendirdiğini ve büyük fırsatlar yarattığını ifade eden Hegseth, "Bu yüzden İsrail’in yanındayız ve kendini savunma hakkını güçlendirmeye kararlıyız.

Bu, yeni kabiliyetler, savunma sistemleri ya da kalıcı barış şeklinde olabilir." diye ekledi.

"ORTAK HEDEFİMİZ İRAN"

İsrail Savunma Bakanı Katz ise Gece Yarısı Çekici Operasyonu’ndan etkilendiklerini belirterek, bunun Başkan Donald Trump’ın cesur ve tarihi bir kararı olduğunu söyledi.

ABD ile birlikte İran’ın nükleer tesislerini yok ettiklerini vurgulayan Katz, "Ortak hedefimiz, başarılarımızı devam ettirerek İran’ın nükleer programını ilerletmesini ve seri füze üretimini engellemektir.

İyi bilinen bir iş birliğimiz var; füze, savunma ve insansız hava araçları alanlarında güçlenmeye devam edeceğiz." dedi.