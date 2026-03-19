ABD Senatosu’ndan Trump’ın İran saldırılarını sınırlayan tasarıya ret

ABD Senatosu, Donald Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri saldırılarının Kongre onayına tabi tutulmasını öngören “savaş yetkileri” tasarısını oyladı.

Demokrat senatörler tarafından hazırlanan düzenleme, yapılan oylamada yeterli desteği bulamayarak reddedildi. Tasarıya 47 senatör destek verirken 53 senatör karşı oy kullandı.

PARTİ ÇİZGİLERİ DIŞINA ÇIKAN OYLAR

Oylamada dikkat çeken bazı isimler de oldu. Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul partisinin çoğunluğundan ayrılarak tasarı lehinde oy verdi. Demokrat Senatör John Fetterman ise kendi partisinin önerisine karşı çıkarak “hayır” oyu kullandı.

"SAVAŞ YETKİLERİ YASASI"

1973 yılında yürürlüğe giren Savaş Yetkileri Yasası, ABD başkanının başka bir ülkeye karşı askeri harekât başlatmadan önce Kongreyi bilgilendirmesini ve belirli durumlarda Kongre onayı almasını şart koşuyor.

Tasarı kabul edilseydi Trump yönetiminin İran’a yönelik askeri operasyonlarının Kongre denetimine daha sıkı biçimde bağlanması hedefleniyordu.

İRAN İLE GERİLİM TIRMANDI

İsrail ve ABD’nin 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırılar, bölgede tansiyonu yükseltti. Tahran yönetimi ise İsrail’in yanı sıra ABD’nin askeri varlığının bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

İranlı yetkililerin açıklamalarına göre saldırılarda çok sayıda üst düzey yetkili hayatını kaybederken, toplam can kaybı 1348’e ulaştı. Yaralı sayısının ise 17 bini aştığı bildirildi.