İngiltere ve AB, Ahmed Şara'ya yönelik tüm yaptırımları kaldırdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 10 Kasım Pazartesi günü ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelecek.

Bu kritik görüşme öncesi Avrupa'da, Şara'ya yönelik önemli kararlar alındı.

BMGK YAPTIRIMLARI KALDIRDI

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD'ye ziyareti öncesi Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını kabul etti.

Bu adımın ardından benzer bir karar, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere'den de geldi.

İNGİLTERE VE AB'DEN DE BENZER ADIM

Avrupa Birliği ve İngiltere, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'ya yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıkladı.

İngiltere hükümetin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab’ın, artık mal varlığı dondurma ve seyahat yasağı listelerinde bulunmadığı açıklandı.

ALMANYA'YA DAVET

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara'yı Almanya'da sabıkalı Suriye vatandaşlarının sınır dışı edilmesi konusunu görüşmek üzere Almanya'ya davet etti.

WASHİNGTON ZİYARETİ ÖNCESİ TARİHİ ADIM

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Şara ve hükümet üyelerine yönelik yaptırımları, Washington’a yapacağı tarihi ziyaretten günler önce kaldırmıştı.

YILLAR SONRA BİR İLK

Bu, 1946’dan bu yana bir Suriye liderinin ABD’ye yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.

ŞARA HÜKÜMETİNİN ULUSLARARASI TEMASLARI

Suriye Devlet Başkanı eş-Şara'nın hükümeti, Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad rejiminin Aralık 2024 tarihinde ülkedeki iç savaşta mağlubiyete uğratılmasının ve Esad'ın Suriye'yi terk etmesinden bu yana ülkede yeniden istikrarı sağlamaya çalışıyor.

Eş-Şara, Şam yönetimine mesafeli yaklaşan diğer ülkelerle siyasi ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için çeşitli ülkelere resmi ziyaretler düzenlerken, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de bu yıl eylül ayında ABD'ye gelmişti.