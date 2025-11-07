Dışişleri: Şara'nın yaptırım listesinden çıkarılmasını memnuniyetle karşılıyoruz

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulu, ABD'nin hazırladığı, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararı kabul etti.

Bu karar, Türkiye tarafından da memnuniyetle karşılandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Şara ile Hattab'ın yaptırım listesinden çıkarılmasına ilişkin BMGK kararı konusunda bir açıklama yaptı ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceklerini söyledi;

"MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

"Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'ı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) ilgili yaptırım listesinden çıkaran 2799 (2025) sayılı BMGK kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadesine yer veren Keçeli, geride kalan dönemin mevcut Suriye yönetimi ve halkı üzerindeki olumsuz mirasının giderilmesine, bu çerçevede yaptırımların tamamen kaldırılmasına, Suriye'nin uluslararası topluma entegrasyonunun ve ülkede sürdürülebilir istikrar ile kalkınmanın sağlanmasının önünün açılmasına yönelik bu ve benzeri adımları desteklemeye devam edeceklerini aktardı.