ABD: Suriye'ye yaptırımların kaldırılması için çalışıyoruz

AA & Ensonhaber

Düzenlediği basın brifinginde ABD'nin Suriye'ye yönelik yaptırımlarının kaldırılma sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yaptırımları kaldırma konusunda net duruş sergilediğini ifade etti.

Trump, "Açıkça görülüyor ki Başkan Trump, bunun zamanının geldiğine karar verdi. Bu konuda hemen çalışmaya başlayan ve şu anda da bu konu üzerinde çalışan bir ekip olduğunu biliyorum" ifadesini kullandı.

"BAKANLIKLAR YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR"

Bir ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılmasının Başkan Trump'tan talimat gelmesi halinde dahi belirli bir zaman aldığını vurgulayan Bruce, bu süreçte hem Dışişleri hem de Hazine bakanlıklarının yoğun şekilde çalıştığını kaydetti.

Bruce, "(İlgili birimler) Başkan Trump'ın nasıl çalıştığının farkında oldukları için işlerin mümkün olduğunca çabuk olması gerekiyor. Belirli bir tarih vermeden bunun hızlı ve kesinlikle alıştığımızdan daha hızlı şekilde yapılacağını söyleyebilirim" dedi.