ABD'de ev sahibi, çatıyı onaran kaçak göçmenlere para vermemek için ihbar etti

ABD'de son zamanlarda gündem olan Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi kaynaklı vakalara bir yenisi daha eklendi.

ICE ajanları 25 Mart’ta eve gelerek işçileri gözaltına aldı. İşçiler o sırada hâlâ çatıda çalışıyordu. Ev sahibinin ajanların çatıya ulaşabilmesi için merdiven verdiği de iddialar arasında yer aldı.

Yaklaşık yarım saat süren canlı yayında Polanco yaşananları anbean aktardı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayıldı ve binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Olay, özellikle ABD’de iş yerlerinde göçmenlere yönelik operasyonların ve belgesiz çalışanların durumunun tartışıldığı bir dönemde geniş yankı uyandırdı.

KAÇAK İŞÇİLER GÖZALTINA ALINDI, EV SAHİBİ BAHÇESİNİ TOPARLADI

Sosyal medyada dolaşıma giren görüntülerde, altı işçinin ICE tarafından gözaltına alınışı görülüyor. İşçilerin İspanyolca olarak “Polisi üzerimize çağırdı, şimdi tamamen bittik!” ve “Bizi kuşattılar!” gibi sözler söyledikleri duyuluyor.

Polanco videonun sonunda, gözaltıların ardından ev sahibinin bahçeyi toparladığını da görüntüledi. İşçilerin aracı ise evin önünde kapıları açık şekilde bırakılmış halde duruyordu. Araçta işçilere ait pahalı aletlerin bulunduğu görüldü.

Canlı yayının sonunda Polanco kameraya dönerek, “Bunu görmek başka, yaşamak başka. Pek çok video izlemiştim ama bugün maalesef bunu bizzat yaşamak zorunda kaldım” dedi.

AİLESİ GERİDE KALDI

Gözaltına alınan işçilerden birinin beş aylık hamile bir eşi ve iki küçük çocuğu olduğu öğrenildi. İşçinin eşi Univision’a yaptığı açıklamada, eşinin ve diğer işçilerin ABD’ye sorun çıkarmak için değil, daha iyi bir yaşam kurmak için geldiklerini söyledi.

İŞÇİLERE 10 BİN DOLAR ÖDEMEMEK İÇİN İHBAR ETTİ

Maryland eyaletindeki iş yasalarına göre, bir iş tamamlandığında çalışanın göçmenlik statüsü ne olursa olsun ücretinin ödenmesi gerekiyor. Bu nedenle ev sahibinin ödenmeyen 10 bin dolar nedeniyle hukuki sorumlulukla karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor.

Şu ana kadar ne ICE yetkilileri ne de Cambridge polisi olayla ilgili resmi bir açıklama yaptı. Ev sahibinin kimliği de kamuoyuna açıklanmadı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ

Olay sosyal medyada büyük tepki çekti. Pek çok kullanıcı ev sahibinin kimliğinin açıklanması ve hesap vermesi gerektiğini savundu. Bir kullanıcı, “Bu insanların kimliği ortaya çıkarılmalı ve kamuoyu önünde hesap vermeliler” yorumunu yaptı.

Bazı kullanıcılar ise hukuki yönüne dikkat çekerek, “Eğer onları işe alırken durumlarını biliyorduysa, belgesiz işçi çalıştırdığı için hakkında işlem yapılmalı” görüşünü paylaştı.

Bir başka yorumda ise “Onları işe alırken vatandaşlıklarıyla pek ilgilenmiyordu” ifadeleri yer aldı.

En çok paylaşılan yorumlardan biri ise şu oldu: “Karma eninde sonunda onu bulacak.”

KÜÇÜK KENTTE BÜYÜYEN TARTIŞMA

Yaklaşık 12 bin nüfuslu Cambridge’de yaşanan bu olay, kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenen bir tartışmaya dönüştü. Birçok kişi bu olayın, bazı işverenlerin göçmenlik yasalarını kullanarak işçilere ödeme yapmaktan kaçınmasının bir örneği olduğunu savunuyor.

25 Mart’ta bir çatıda yaşanan bu olayın yarattığı tartışmanın ise kısa sürede sona ermeyeceği düşünülüyor.