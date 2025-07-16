ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson'dan Epstein dosyaları paylaşılsın çağrısı

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Jeffrey Epstein, tutuklu bulunduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında; aralarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ADALET BAKANI VİDEOLAR İNCELENİYOR DEDİ

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile son günlerde kamuoyunda "Epstein dosyaları" olarak bilinen belgelere yönelik yürüttüğü incelemeyle gündeme gelmişti.

Adalet Bakanı Pam Bondi, Epstein'e ait binlerce videonun incelendiğini aktarmıştı.

İSRAİL İÇİN ÇALIŞIYOR İDDİASI

İnceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan bir "müşteri listesinin" tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığı, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş adamlarının da suçuna dahil olduğu gerekçesiyle örtbas amaçlı öldürüldüğü düşünülen Epstein'ın, aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığı açıklanmıştı.

ABD'li gazeteci Tucker Carlson da geçen hafta Florida'da bir konferansta yaptığı konuşmada, Epstein'in, "İsrail için çalıştığını, başkent Washington'da herkesin aynı şekilde düşündüğünü ancak açıkça söyleyemediğini" iddia etmişti.

TRUMP'A YAKIN İSİMDEN AÇIKLAMA

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, katıldığı podcast programında, Trump'ın gündemde tutulmasından rahatsız olduğu Epstein meselesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Pam Bondi'nin Epstein dosyasıyla ilgili çelişkili açıklamalarına işaret eden Johnson, Bondi'nin bu konudaki açıklamalarını izah etmesi gerektiğini söyledi.

"HER ŞEY KAMUOYUNA AÇIKLANMALI"

Johnson, Epstein'ın yasa dışı faaliyetlerine yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklanan Ghislaine Maxwell'in Kongre'de ifade verip vermeyeceği ya da Adalet Bakanlığından belgelerin getirtilip getirtilmeyeceği sorusuna da "Ben şeffaflıktan yanayım. Bu çok hassas bir konu ama her şey kamuoyuna açıklanmalı ve insanlar kendileri karar vermeli." şeklinde yanıt verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson, bu ifadeleriyle Trump'ın yaklaşımından ayrışan bir tutum göstermiş oldu.