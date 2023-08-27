ABD'den Suriye'ye üst düzey ziyaret düzenlendi.
Temsilciler Meclisi'nin bazı üyeleri, Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de temaslarda bulundu.
Bölgeye giden heyet, Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz'dan oluştu.
Zırhlı araçlarla Suriye’ye geçtiler
Söz konusu isimler, sabah saatlerinde Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan zırhlı araçlarla Suriye’ye geçti.
ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Halep’in Azez ilçesindeki Dr. Muhammad Wasim Maaz Hastanesi'ni gezdi.
Daha sonra Suriye ordusunun saldırılarıyla yerlerinden ettiği sivillerin sığındığı Babusselam çadır kampına geçtiler.
İç savaş mağdurlarıyla görüştüler
Meclis üyeleri, kampta iç savaş mağdurlarıyla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.
ABD Temsilciler Meclisi üyelerine Bağımsız Doktorlar Birliği (İDA) ve Bahar Foundation kurumundan yetkililer eşlik etti.