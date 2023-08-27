ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Suriye’de: Çadır kampı incelediler Amerikalı heyet, Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçti. Zırhlı araçlarla bölgeye giden heyet, iç savaş mağdurlarıyla buluştu.

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AA

ABD'den Suriye'ye üst düzey ziyaret düzenlendi.

Temsilciler Meclisi'nin bazı üyeleri, Suriye’nin kuzeyindeki Azez’de temaslarda bulundu.

Bölgeye giden heyet, Joe Wilson, Dean Phillips ve Victoria Spartz'dan oluştu.

Zırhlı araçlarla Suriye’ye geçtiler

Söz konusu isimler, sabah saatlerinde Kilis’teki Öncüpınar Sınır Kapısı'ndan zırhlı araçlarla Suriye’ye geçti.

ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Halep’in Azez ilçesindeki Dr. Muhammad Wasim Maaz Hastanesi'ni gezdi.

Daha sonra Suriye ordusunun saldırılarıyla yerlerinden ettiği sivillerin sığındığı Babusselam çadır kampına geçtiler.

İç savaş mağdurlarıyla görüştüler

Meclis üyeleri, kampta iç savaş mağdurlarıyla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti.

ABD Temsilciler Meclisi üyelerine Bağımsız Doktorlar Birliği (İDA) ve Bahar Foundation kurumundan yetkililer eşlik etti.